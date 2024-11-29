Самолет получил значительные повреждения.

Экипаж многоцелевого самолета Ан-2, который в Башкортостане пыталась сбить противовоздушная оборона, выжил. У воздушного судна произошла протечка топлива, однако оно смогло совершить посадку в аэропорту города Уфа.

Российский Telegram-канал Baza публикует видео, которое снял один из членов экипажа. Он показывает поврежденную пулями одежду и состояние самого самолета, получившего множество повреждений.

По данным канала, на борту находились пилот, инструктор и оператор. Одежду одного из них также изрешетили пули охраны нефтеперерабатывающего завода.

Атаки на российские НПЗ

Полномасштабное вторжение в Украину привело к тому, что территорию Российской Федерации систематически атакуют беспилотные летательные аппараты. В этом году эти налеты часто приводили к масштабным пожарам на нефтеперерабатывающих объектах.

На днях российские СМИ сообщили, что в городе Салават в Башкортостане объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов. Уже вскоре сеть заполонили видео, на которых ПВО пытается сбить самолет Ан-2. Все из-за того, что он пролетал над территорией нефтеперерабатывающего завода "Газпрома".

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