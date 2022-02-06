Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

29-летнего Кристофера Эрлбахера из американского штата Айова приговорили к пожизненному заключению за убийство друга, которого он несколько раз переехал на пикапе после ссоры из-за майонеза.

Об этом пишет The Des Moines Register.

Убийство произошло в 2020 году. Эрлбахер и его 30-летний друг Калеб Солберг вместе с еще одним товарищем ели и выпивали в баре в Мурхеде. Эрлбахер добавил в еду Солберга майонез, а тот не стерпел этого и ударил мужчину.

По словам сводного брата Солберга, Крейга Прайора, это могла быть обычная очередная драка в баре, если бы не то, что произошло далее. Эрлбахер и третий товарищ поехали в другое кафе. Во время этой поездки мужчина дважды звонил Прайору, угрожая выстрелить в Солберга из дробовика и угрожая самому Прайору.

Затем в кафе, где уже были Прайор и Эрлбахер, приехал Солберг - там он также ввязался в драку. Выйдя на улицу, Эрлбахер сел за руль своего пикапа Chevrolet Silverado 2001 года и пытался протаранить авто Прайора и его самого, а около 22:00 сбил Солберга. Согласно документам суда, этот удар не был смертельным - тогда Эрлбахер развернулся и переехал друга во второй раз.

Эрлбахеру предъявили обвинение в убийстве первой степени. Сам мужчина утверждал, что действовал безрассудно и не убивал Солберга намеренно.

В итоге суд приговорил его к пожизненному заключению.

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