14 февраля Госдепартамент США обновил рекомендации по путешествиям в Беларусь, призвав американцев покинуть страну.
Соответствующее обновление опубликовано на сайте Госдепартамента США.
"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и связанного с наращиванием российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд", - говорится в сообщении.
Тех граждан США, которые находятся в Беларуси, просят немедленно выехать коммерческим или частным транспортом
"В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность", - отмечает Госдепартамент.
Также американцам напомнили, что 31 января 2022 года Госдеп распорядился о выезде членов семей американских госслужащих из посольства в Минске.
"Возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси уже сильно ограничены из-за ограничений правительства Беларуси в штатном расписании посольства США", - отметили в Госдепартаменте.
Напомним, 10 февраля в Беларуси началась активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения РФ и Беларуси должны закончиться 20 числа текущего месяца.
Ранее, как писал УНИАН, президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выезжать из страны из-за угрозы российского вторжения.
Посольство Соединенных Штатов Америки также призывало американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжение РФ и пандемии коронавирусной инфекции.
Сотрудники американского посольства, оставшиеся в Украине, переезжают во Львов.