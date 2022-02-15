Ранее Госдеп распорядился о выезде членов семей американских госслужащих из посольства в Минске.

14 февраля Госдепартамент США обновил рекомендации по путешествиям в Беларусь, призвав американцев покинуть страну.

Соответствующее обновление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

"Не въезжайте в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и связанного с наращиванием российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд", - говорится в сообщении.

Тех граждан США, которые находятся в Беларуси, просят немедленно выехать коммерческим или частным транспортом

"В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность", - отмечает Госдепартамент.

Также американцам напомнили, что 31 января 2022 года Госдеп распорядился о выезде членов семей американских госслужащих из посольства в Минске.

"Возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси уже сильно ограничены из-за ограничений правительства Беларуси в штатном расписании посольства США", - отметили в Госдепартаменте.

Напомним, 10 февраля в Беларуси началась активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения РФ и Беларуси должны закончиться 20 числа текущего месяца.

Ранее, как писал УНИАН, президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выезжать из страны из-за угрозы российского вторжения.

Посольство Соединенных Штатов Америки также призывало американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжение РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

Сотрудники американского посольства, оставшиеся в Украине, переезжают во Львов.

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