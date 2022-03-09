Компания также жертвует на помощь Украине около 10 миллионов долларов.

Компания Amazon приостановила поставки розничных продуктов клиентам в России и Беларуси, а также предприняла другие меры в ответ на войну РФ против Украины.

Об этом говорится в заявлениях компании.

"Учитывая текущую ситуацию в России и Украине, мы предприняли дополнительные действия в регионе. Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси и больше не будем принимать новых клиентов AWS из России и Беларуси, а также сторонних продавцов Amazon", - заявили в компании.

Будут ли старые клиенты Amazon Web Service (AWS) отключены - не сообщается.

"Мы также приостанавливаем доступ к Prime Video для клиентов из России и больше не будем принимать заказы на New World — единственную видеоигру, которую мы продаем напрямую в России", - добавили в компании.

Кроме того, ранее Amazon объявила, что жертвует 5 миллионов долларов организациям, которые оказывают критически важную поддержку на местах в Украине, и дополнительно до 5 миллионов долларов от сотрудников.

"Мы рады сообщить, что более 10 000 сотрудников сделали пожертвования на эти усилия. Десятки тысяч клиентов по всему миру также сделали пожертвования через наши домашние страницы", - отметили в компании.

Также Amazon указывает, что не имеет офисов в РФ и придерживается "давней политики не вести дела с российским правительством".

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