По меньшей мере один из супермаркетов уже начал завозить фрукты и овощи самолетами из Испании и с севера Африки.

Британские супермаркеты начали завозить свежие фрукты и овощи из других стран самолетами.

Читайте такжеКоронавирус начал мутировать: какие страны оказались в зоне рискаКак сообщает The Guardian, супермаркеты и их поставщики опасаются, что в Великобритании в ближайшие дни возникнет дефицит таких продуктов. Это связано с недавним перекрытием границы с Францией из-за распространения в Британии нового штамма коронавируса. На границе образовались многотысячные очереди из рефрижераторов, с которыми, по оценкам экспертов, удастся разобраться не ранее января, передает kommersant.

По данным The Guardian, по меньшей мере один из супермаркетов (он предпочел не указывать свое название) уже начал завозить фрукты и овощи самолетами из Испании и с севера Африки. И вчера авиакомпания Lufthansa доставила 80 тонн продуктов — разные виды салата, помидоры, цветную капусту, брокколи, клубнику и цитрусовые — из Франкфурта в аэропорт Робин Гуд Донкастер Шеффилд по заказу нескольких сетей, включая Tesco, Aldi и Sainsbury`s. «В настоящее время Lufthansa Cargo рассматривает возможность осуществления дополнительных грузовых рейсов в ближайшие дни. Мы также изучаем вариант регулярных рейсов такого плана»,— сообщили BBC в пресс-службе авиакомпании. А аэропорт Шеффилда готовится принимать теперь по восемь грузовых рейсов с продуктами еженедельно (раньше их было три) и разгружать по 700 тонн продуктов в неделю (до сих пор было 300 тонн).

Как сообщили The Guardian в компании грузовых авиаперевозок Air Charter Services, они уже получили заказ на 300 рейсов для перевозки свежих фруктов и овощей. В условиях повышенного спроса в период праздников на такие рейсы заказы у перевозчика уже на 300% превышают объем заказов за аналогичный период прошлого года. Однако, как отмечают эксперты, опрошенные британским изданием, поскольку грузовые авиаперевозки стоят недешево, не все ритейлеры смогут себе позволить такой вариант пополнения запасов товаров.

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Автор: УНИАН