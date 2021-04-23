В частности, Литва высылает двух дипломатов, Латвия и Эстония - по одному.

Три Балтийские страны высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, где российские спецслужбы организовали взрыв на складах боеприпасов в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.

В частности, сегодня литовское внешнеполитическое ведомство вызвало представителя посольства России в Вильнюсе и передало ему дипломатическую ноту, в которой двое сотрудников российской дипломатической миссии объявляются персонами "нон грата", поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом.

У российских дипломатов семь дней, чтобы покинуть Литву.

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"Решение демонстрирует нашу солидарность с союзником после беспрецедентного и опасного инцидента в Чешской Республике. Литва полностью поддерживает страну и ее действия в ответ на взрывы, которые произошли в 2014 году, а также в ответ на неадекватные действия России", - говорится в заявлении.

Также сказано, что посольство Литвы в Москве выражает готовность помочь посольству Чехии в России выполнять его функции из-за решения РФ значительно уменьшить количество чешских дипломатов в РФ.

При этом добавляется, что это решение принято в тесной координации с латвийскими и эстонскими партнерами.

Кроме того, по информации на сайте МИД Латвии, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства РФ в Риге нежелательным лицом (персоной "нон-грата").

Как заявляет МИД Эстонии в Twitter, сегодня Эстония выдворила одного российского дипломата после взрывов на складах боеприпасов в Врбетице.

"Такой поступок России нарушает международное право, подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемым", - говорится в сообщении.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Александр Топчий