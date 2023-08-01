Также он рассказал, с какой целью Кремль хочет дестабилизировать ситуацию в Африке

Такие африканские страны как Буркина-Фасо, Мали, Гвинея и Алжир напрямую, целиком и полностью зависимы от РФ.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Буркина-Фасо, Мали и Гвинея контролируются ЧВК "Вагнер", а Алжир давний союзник РФ в регионе и страна №1 по импорту российского оружия и техники", - рассказал детали эксперт

Он добавил, что кроме этого, проект газопровода из Нигера в Алжир курирует "Газпром", а охраняют объект наемниками ЧВК "Вагнера". Это, по словам эксперта, говорит о том, что РФ зашла в Африку серьезно.

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"Но сейчас речь идет о большем. Если Судан и Нигер сойдет с рук путчистам, курируемым Кремлем, и ячейки которых есть в каждой африканской стране, то следующим будет Чад", - выразил мнение аналитик и добавил, что затем последуют страны, "руководство которых пока вне российского ареала".

Коваленко отметил, что в итоге, утрата бдительности Запада в Африке привела к утрате контроля над континентом, а все это может вылиться в большую войну, которая повлечет за собой голод, гуманитарную катастрофу, миллионы беженцев, возникновение новых террористических организаций и радикальных движений.

"Тучи над Африкой сгущаются и этот ливень ничего хорошего засушливому континенту не сулит. Действия международного сообщества могут повлиять на ситуацию, но какого уровня они будут, с учетом слабой позиции Запада на континенте в последние годы - вопрос актуальный и тревожный", - подытожил эксперт.

Африка и Россия

Влияние РФ на некоторые страны Африки довольно серьезное и идет еще со времен СССР. В РФ на днях провели саммит Россия-Африка, на котором африканские лидеры призвали российского президента Владимира Путина к стабильным поставкам украинского зерна. В частности 27 июля страны Африки потребовали от России вернуться к "зерновой сделке", и угрожали Кремлю ухудшением отношений.

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