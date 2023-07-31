На 31 июля - 1 августа анонсировался совет командиров ЧВК "Вагнер", где, возможно, будут приняты судьбоносные решения.

После саммита "Россия-Африка" среди наёмников ЧВК "Вагнер", которая престала вербовать новых бойцов, начался набор на кампанию на африканском континенте.

Как сообщает источник ВЧК-ОГПУ, на днях в беларуском лагере сделали объявление, что из двух самых "мясных" штурмовых отрядов 5 и 15 (бывший 5/2), которые прошли Бахмут ждут по 500 желающих отправиться в Ливию. Наличие загранпаспорта не имеет значения (ранее это делали сами наёмники), "фирма берет переброску на себя". Требуются охранники (штурмовики) "чтобы окончательно всё там забрать". При этом условия предложили ниже.

"Наши источники привели такую зарплатную сетку: рядовые штурмовики получают по сей день 240 тысяч рублей в месяц, а в Ливии будет зарплата в 190 тысяч плюс контракт на несколько месяцев длиннее. Для остальных участников ЧВК перспективы туманны", - сообщили журналисты.

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Также на 31 июля - 1 августа анонсировался совет командиров ЧВК "Вагнер", где, возможно, будут приняты судьбоносные решения. И в этих же числах руководство ЧВК довело до бойцов, что может быть принято ряд решений на законодательном уровне.

ЧВК "Вагнер" - последние новости

ЧВК "Вагнер" приостановила набор наемников и отправила большую часть бойцов в отпуск после "напряженной работы", заявил глава группировки Евгений Пригожин.

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов считает, что Пригожин имеет несколько вариантов дальнейшего развития событий после переброски наемников в Беларусь. Возможными его целями могут быть Украина или Минск.

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