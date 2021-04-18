Черльз Гешке умер в возрасте 81 года.

В США скончался один из основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Inc. Чарльз Гешке.

Об этом сообщает пресс-служба Adobe.

Как сообщается, Гешке скончался в пятницу в окружении своей семьи в возрасте 81 года. У него остались жена Нэнси Гешке и трое его детей.

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Чарльз Гешке стал соучредителем Adobe в 1982 году вместе с коллегой из Xerox Джоном Варноком. Их первым продуктом был Adobe PostScript, ключевая технология, которая вызвала революцию настольных издательских систем.

Чарльз Гешке был главным операционным директором Adobe с 1986 года по 1994 год и президентом с 1989 года до своей пенсии в 2000 году.

В знак признания технических достижений доктор Гешке был награжден престижной Национальной медалью за технологии и инновации, Премией компьютерного предпринимателя от компьютерного общества IEEE и почетной медалью Американской ассоциации электроники.

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Автор: Екатерина Лиманская