Die Presse: Демонстрация власти Жан-Клода Юнкера

Об этом пишет Ханс Чокор в своей статье «Демонстрация власти Жан-Клода Юнкера», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Пораженными, полными ужаса глазами мы должны наблюдать, как из стада коз делают сообщество садоводов. Дело не только в том, что - как мы в Австрии уже привыкли (как, конечно, и в других странах) – партии занимаются обоюдным мошенничеством, но и в назначении на многие должности в Комиссии людей, которым на этой, а также на других должностях, нечего делать.

Хотя словенский кандидат Аленка Братушек была отстранена, но новый кандидат Виолета Булк также подверглась критике и, вероятно, «проскользнула» только потому, что Словению хотели избавить от второго позора. Когда мы читаем, что, например, кандидатура Пьера Московичи (Франция, Партия европейских социалистов) не ставится под сомнение, как и кандидатура Мигеля Ариас Каньете (Испания, Европейская народная партия), тогда по праву можно спросить, почему такой вопрос нельзя решить положительно, то есть обе стороны отзывают свои сомнительные кандидатуры в пользу более подходящих в каждом случае, потому что не сделка сама по себе является злом, а ее содержание.

Также кандидатуру неопытного итальянского Верховного представителя по вопросам внешней политики придется объяснять европейским гражданам, поскольку именно во времена чрезвычайно критических внешнеполитических ситуаций нужен опытный человек, которого воспринимали бы всерьез и уважали партнеры на переговорах. Ну и вдобавок ко всему, еще и британский «финансовый эксперт», а также между тем несколько «потрепанный» венгерский кандидат.

Не первый приоритет

Но, это, кажется, не первый приоритет Жан-Клода Юнкера, ему, вероятно, важнее всего демонстрация силы. Уже во время и без того сложных, не очень приятных и не очень чистых демократических выборов Юнкера на пост президента (и кто его только мог выбрать?), я был очень скептически настроен, потому что тот факт, что Люксембург под многолетним управлением Юнкера иногда в чрезвычайной степени действовал наперекор принципам ЕС, в вопросе «оптимальных» налоговых льгот для корпораций и сотен банков, делает его самого наибольшим «козлом» в сообществе садоводов.

«Не должен выжить в политическом плане»

Что можно будет о нем сказать после его ухода? Так же, как итальянский депутат-социалист Джанни Пителла о Баррозу: «Мы не хотим, чтобы Баррозу выжил в политическом плане» - и в том числе список его ошибочных поступков. Если бы проект «Европейский союз» был не таким экзистенциально важным для Европы, прежде всего ввиду конкуренции с Соединенными Штатами Америки (как и раньше) и расширения Азии (особенно, Китая и Индии), но, в конечном счете, также ввиду политической власти против России, то можно было бы уже стать противником ЕС.

Но, это было бы, возможно, неправильным решением, принятым от разочарования. Как показывает печальная традиция в Австрии, к сожалению, кандидаты на европейском уровне выбираются по всевозможным критериям (политические партии, страны, личные отношения, пол), но редко по действительно важным (критериям): профессиональная и моральная квалификация.

Я полагаю, что Юнкер прочитал «свой вариант» Макиавелли, но, вероятно, усвоил только негативные тенденции, как и многие другие, вот почему этого философа и политического мыслителя пытаются представить в исключительно негативном свете. Давайте вернемся на 200 лет назад. Должны ли мы, как когда-то Данте, теперь сказать о ЕС: «Оставь надежду, всяк сюда входящий»? Нет, нет и еще раз нет!