Керри хочет видеть Украину "мостом" между Европой и Россией

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на встрече с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, передает "Немецкая волна".

Керри подчеркнул, что все стороны должны приложить усилия для полной реализацииминских договоренностей и выразил надежду на то, что Украина однажды сможет стать "мостом" между Западом и Россией.

Читайте такжеГоссекретарь США: РФ поймет, насколько серьезно мир готов защищать Украину

В свою очередь глава немецкого МИДа заявил, что конфликт в Украине по-прежнему содержит в себе достаточно "взрывного потенциала" и угрожает миру в Европе.

"Мы должны так повлиять на ситуацию, чтобы сохранить единство Украины", - заявил Штайнмайер.

По его словам, необходимо, наконец, обеспечить контроль на украинско-российской границе, а из буферной зоны между двумя странами должны быть отведены войска.