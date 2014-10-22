В Иерусалиме араб протаранил трамвайную остановку: погиб младенец

Еще два человека получили травмы средней степени тяжести, и четверо ранены легко, сообщает NEWSru.

По словам свидетелей, водитель легкового автомобиля остановился недалеко от трамвайной остановки и, дождавшись прибытия трамвая, заехал на тротуар, совершив наезд на людей, выходивших из трамвая.

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Радиостанция "Решет Бет" сообщает, что после наезда на людей автомобиль врезался в столб. Водитель выскочил из машины и попытался сбежать с места происшествия, которое расценивают как теракт. Полицейский, ставший свидетелем наезда, обезвредил злоумышленника.

Местные СМИ передают, что личность водителя установлена. Он - араб, житель Восточного Иерусалима. При этом представители израильской полиции сообщили, что информация, касающаяся личности водителя, уточняется. Сайт Ynet в свою очередь сообщает, что водитель ранее задерживался израильскими силами безопасности по подозрению в террористической деятельности.