Военные самолеты РФ увеличили количество разведывательных полетов над Балтикой

Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt, перевод публикации предоставлен сайтом InoPressa.

По информации Минобороны Латвии, вчера истребитель F-16 с балтийской группировки был поднят на перехват российского разведывательного самолета Ил-20. В НАТО также подтверждают эту информацию.

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Аналогичный инцидент, как говорится далее, произошел 20 октября. Российский самолет, как утверждает подполковник Роберт Герике, находился в международном воздушном пространстве и не нарушал границы стран - участниц альянса. Для его идентификации с авиабазы в Шауляи в Литве была поднята пара канадских истребителей F-18, которые сопровождали его на протяжении 15 минут, после чего вернулись на базу.

В последнее время Россия существенно усилила свое военное присутствие в регионе, отмечает издание. В начале октября и в сентябре, как утверждают в НАТО, в регионе произошло еще два аналогичных случая.