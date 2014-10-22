Военные самолеты РФ увеличили количество разведывательных полетов над Балтикой
Самолеты НАТО дважды за последние двое суток перехватывали российские военные самолеты над Балтийским морем.
Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt, перевод публикации предоставлен сайтом InoPressa.
По информации Минобороны Латвии, вчера истребитель F-16 с балтийской группировки был поднят на перехват российского разведывательного самолета Ил-20. В НАТО также подтверждают эту информацию.
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Аналогичный инцидент, как говорится далее, произошел 20 октября. Российский самолет, как утверждает подполковник Роберт Герике, находился в международном воздушном пространстве и не нарушал границы стран - участниц альянса. Для его идентификации с авиабазы в Шауляи в Литве была поднята пара канадских истребителей F-18, которые сопровождали его на протяжении 15 минут, после чего вернулись на базу.
В последнее время Россия существенно усилила свое военное присутствие в регионе, отмечает издание. В начале октября и в сентябре, как утверждают в НАТО, в регионе произошло еще два аналогичных случая.