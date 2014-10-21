Над Балтийским морем засекли российский самолет-разведчик
19:21, 21 октября 2014Мир
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Балтийская группировка НАТО подняла в воздух свой самолет F-16, так как Ил-20 пролетал недалеко от границы.
Латвия засекла российский самолет-разведчик над Балтикой / wikimedia.org
Вооруженные силы Латвии обнаружили над Балтийским морем российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, сообщается во вторник, 21 октября, в твиттере Минобороны страны, передает Дождь.
NATO Baltic Air Policing QRA F-16 jets on 21 OCT scrambled to intercept RU Armed Forces Il-20 over the Baltic Sea.
— NBS (@Latvijas_armija) October 21, 2014
Балтийская группировка НАТО подняла в воздух свой самолет F-16, так как Ил-20 пролетал недалеко от границы, сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства Каспарса Галкинса.
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Скорее всего, латвийский самолет преследовал российский всего несколько минут. По словам Галкинса, это «стандартная процедура».
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