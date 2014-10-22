Российский депутат предлагает "стимулировать плодотворных мужчин"

Об этом депутат сообщил в среду, 22 октября, во время правительственного часа с участием вице-премьера правительства РФ по социальной политике Ольги Голодец, передает канал Дождь.

"Многие мужчины, не секрет, имеют от двух и более детей от разных женщин, матерей, каждая из которых, в свою очередь, по отдельности не попадает под программу маткапитала как однодетная и порой замужняя. Давайте стимулировать таких плодотворных мужчин, чтобы они могли получать отцовский капитал, направляя его, в том числе, и на уплату алиментов", - сказал депутат Жириновского.

Он напомнил, что многодетным отцам не хватает денег.

Читайте такжеРоссийские депутаты согласились возмещать потери от санкций из бюджета "Вы говорили о том, что эта проблема также очень актуальна. Многодетным отцам просто не хватает денег. И давайте не будем стесняться того факта, что брак уже давно перестал быть раз и навсегда, а население нам надо увеличивать", — отметил Селезнев.

В ответ на это предложение Голодец сказала, что инициатива неожиданная, но любая неожиданная инициатива имеет право на рассмотрение.

Ранее 22 октября вице-премьер правительства РФ по социальной политике сообщила, что общая задолженность российских алиментщиков составляет около ста миллиардов рублей, несмотря на то, что их число сократилось на 7%.