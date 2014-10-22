Шторм "Гонсало" убил жительницу Лондона

Одно из деревьев, падая, убило жительницу Лондона, передает ТСН.

Еще несколько человек травмированы. Стихия сопровождается сильным ветром, из-за которого отменили рейсы в аэропорту "Хитроу".

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На прошлой неделе этот же шторм "Гонсало" натворил бед на Бермудских островах. После стихии пришлось восстанавливать свет для десятков тысяч домов.