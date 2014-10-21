В Москве задержали предполагаемого виновника аварии самолета в аэропорту "Внуково"

Об этом сообщил адвокат Александр Карабанов, передает радио "Свобода".

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Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта и заявил, что в момент трагедии водитель снегоуборочной машины "находился в состоянии алкогольного опьянения".

В свою очередь защита задержанного утверждает, что он не мог быть пьяным, поскольку не употребляет алкоголь из-за хронического заболевания сердца. Адвокат заявил, что "это могут подтвердить и родственники, и врачи".

Сам водитель снегоуборочной машины отказался признавать вину по делу об аварии частного самолета во "Внуково". "В ходе допроса Мартыненко заявил, что не признает свою вину, в момент ЧП он был трезв", - сказал Александр Карабанов, передают РИА Новости.

"Сейчас он плохо понимает, что происходит, находится в эмоциональном шоке, жалуется на боли в сердце и просит обеспечить его необходимыми лекарствами", - отметил адвокат, добавив, что будет добиваться независимой экспертизы на алкоголь.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 октября в аэропорту "Внуково-3" при взлете четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва-Париж, зацепил автомобиль спецтехники, загорелся и упал на взлетно-посадочную полосу. В результате аварии 3 члена экипажа и пассажир - президент французской компании Total Кристоф де Маржери - погибли.