К расследованию крушения во "Внуково" привлекут специалистов из Франции

Уполномоченный представитель Франции и пятеро его советников прибудут в Москву для расследования катастрофы в аэропорту "Внуково", в результате которой погиб глава концерна Total Кристоф де Маржери, сообщает русская служба BBC со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет.

В МАК заявляют, что не будут вскрывать бортовые регистраторы самолета до прибытия специалистов из Франции.

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В комитете также отметили, что представители Франции прибудут в Москву вечером во вторник.

Предполагается, что причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной, водитель которой, по данным следствия, мог быть пьян.