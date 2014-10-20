В Швеции продолжаются поиски иностранной подлодки (видео)

Швеция расширила в понедельник операцию по установлению происхождения иностранной подводной активности в своих территориальных водах. Об этом сообщают западные информационные агентства, передает Радио Свобода.

Шведские военные вели поиски в море юго-восточнее Стокгольма. За последнее время это стало крупнейшей операцией. Гражданским судам и самолетам было рекомендовано не заходить в зону. Тем не менее, сегодня же Швеция сняла этот запрет, о чём сообщил глава пресс-службы Вооруженных сил страны Филип Саймон.

Как сообщается, операция продолжится и во вторник и она будет продолжаться, пока по этому вопросу не будет принято новое решение.

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Обстоятельства вокруг предполагаемого вторжения в шведские территориальные воды стала ещё менее понятными после того, как Россия и Нидерланды опровергли, что их подводные суда находились в шведских территориальных водах.

Премьер-министр Швеции Стефан Лофтен, выступая в понедельник на пресс-конференции в Хельсинки, заявил, что на Балтике имеет место увеличение военных учений, как со стороны России, так и со стороны НАТО.

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Во время пресс-конференции премьер-министр подчеркнул, что речь не идет о противолодочной операции, а о сборе разведывательной информации. Многое, по его словам, говорит о том, что подводная деятельность имеет российское происхождение. В воскресенье шведские военные распространили фотографию, на которой был изображено иностранное военное судно в шхерах в 50 километрах от столицы Швеции.

Как сообщает агентство Reuters, в Литве высказывается предположение, что необычная активность на Балтике может быть связана с тем, чтобы помешать планируемой транспортировке из Дании в Литву по морю специального терминала для обработки сжиженного природного газа.