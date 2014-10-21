В Чили задержали одного из основателей секретной службы диктатора Пиночета

Глава апелляционного суда страны Сан-Мигель Марианела Сифуэнтес отдала приказ о задержании Лаббэ по обвинению в похищении и убийстве 13 человек в 1973 году, передают РИА Новости со ссылкой на канал Telesur.

Лаббэ был одним из основателей DINA. После окончания диктатуры в 1990 году он стал главой администрации города Провиденсия, работал с неофашистскими организациями. Бывший его шеф по DINA Мануэль Контрерас уже отбывает пожизненное заключение, однако, в отношении Лаббэ это первая попытка расследования его деятельности. По некоторым данным, у него был роман с дочерью Пиночета Жаклин, от которой у него якобы родился сын.

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В результате переворота 11 сентября 1973 года в Чили был свергнут президент Сальвадор Альенде, покончивший с собой, а власть перешла в руки военного диктатора Пиночета. По официальным данным, за годы его правления в Чили с 1973 по 1990 год были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек.

Одним из критиков режима Пиночета был писатель Габриэль Гарсия Маркес. Он поддерживал идеи свободы слова и борьбы с коррупцией в Южной Америке и во всем мире.