СМИ: России из-за санкций Запада до дефолта осталось четыре года

По подсчетам Федеральной разведывательной службы Германии, денежные резервы Российской Федерации в сентябре составили около 22 триллионов 622 миллиардов рублей, что примерно равняется 619 миллиардам долларов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters и газета Bild am Sonntag.

Это составляет около 162 процентов государственных расходов на текущий год. Поскольку государственный долг России составляет всего 13 процентов, то страна способна выдержать еще около четырех лет без объявлении государственного банкротства, считают, по данным Bild am Sonntag, в немецкой разведке.

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Предоставленные разведкой цифры выше тех, которые были обнародованы ранее, указывает Reuters. До сих пор в СМИ указывалось, что по состоянию на начало октября валютные резервы России составляли около 455 миллиардов долларов. На протяжении последних недель Россия неоднократно использовала свои валютные резервы для поддержания курса рубля, который начал резко падать. ЕС и США ввели экономические санкции против России из-за ситуации на Востоке Украины, что затруднило доступ РФ к международным рынкам капитала.