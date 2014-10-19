В Конго из тюрьмы сбежали все 370 заключенных

На тюрьму города Бутембо (Butembo) на востоке Демократической Республики Конго было совершено вооруженное нападение, в результате которого сбежали все 370 заключенных. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

В произошедшем подозревают «Объединенные демократические силы» (Allied Democratic Forces, ADF) — группу мятежников из прилегающей к региону соседней Уганды. Банда на протяжении уже 20 лет терроризирует город и примыкающие к нему поселения.

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Такой версии придерживаются конголезские военные, однако мэр Бутембо считает, что нападение совершили обычные бандиты. По словам главы города, нападавшие говорили на языке, отличном от используемых бойцами угандийской группировки.

За последние десять дней в ДР Конго были убиты около 80 человек. Приверженцы ADF атаковали сразу несколько поселков, используя при этом мачете, топоры и мотыги.