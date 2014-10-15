Россия построит в Беларуси авиабазу для своих истребителей

Об этом заявил главнокомандующий военно-воздушных сих (ВВС) России Виктор Бондарев, передает Deutsche Welle.

"Авиабаза ВВС России в Беларуси будет создана в 2016 году. Там будут базироваться истребители Су-27", - сказал он.

По его словам, российские самолеты будут базироваться в Бобруйске на военном аэродроме, для которого уже подготовили техническое задание на реконструкцию. Несколько истребителей Су-27 ВВС России также размещены на другом белорусском аэродроме в Барановичах.

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Ранее сообщалось, что на авиабазе в Бобруйске должны были размещаться истребители, способные нести ракетно-бомбовое вооружение и наносить удары по наземным целям в радиусе полутора тысяч километров от аэродрома. По мнению экспертов, такая техника предназначена не столько для усиления противовоздушной обороны России и Беларуси, сколько для демонстрации силы вблизи границ со странами НАТО.

Регулярные облеты российской авиацией белорусской территории начались уже в этом году. По взаимной договоренности между Минском и Москвой, в Беларуси находятся от четырех до десяти истребителей Су-27, которые, по сообщению минобороны России, "несут боевое дежурство, обеспечивая противовоздушную оборону и неприкосновенность воздушного пространства союзного государства".