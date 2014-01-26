Лидер КНДР уничтожил всю семью своего дяди вместе с детьми - агентство
Вся семья казненного ранее дяди руководителя КНДР Чан Сон Тхэка была уничтожена по приказу Ким Чен Ына
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
"По приказу первого высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына массовой казни подверглись все члены семьи Чан Сон Тхэка, включая младенцев", - сообщает источник, осведомленный о ситуации в Северной Корее.
По данным агентства, старшая сестра Чан Сон Тхэка - Чан Ге Сун с мужем, послом КНДР на Кубе Чон Ен Чжином, а также племянник Чан Сон Тхэка, посол КНДР в Малайзии Чан Ен Чхоль с двадцатилетними сыновьями Тэ Реном и Тэ Уном были отозваны в Пхеньян в декабре прошлого года и казнены.
Читайте такжеТетя Ким Чен Ына находится в коме после операции и весит 35 кг - СМИОба брата Чан Сон Тхэка умерли ранее от болезни, поэтому массовой зачистке подверглось потомство сестер дяди руководителя КНДР, в том числе малолетние внуки. Как сообщает агентство, члены семьи Чан Сон Тхэка, которые оказывали сопротивление властям, были расстреляны прямо перед домом на глазах у своих соседей.
При этом казни удалось избежать женщинам, не являющимися кровными родственниками дяди лидера. Жену Чан Ен Чхоля принудительно развели с мужем и отправили вместе с семьей в лагерь в отдаленном районе Северной Кореи.
В середине декабря сообщалось о том, что 67-летний Чан Сон Тхэк, который долгое время возглавлял "регентский совет"при молодом Ким Чен Ыне и считался «вторым человеком» в государстве, был казнен по приговору суда за попытку свержения власти. Позднее стало известно, что супруга казненного, Ким Ген Хи, находится в коме: ей якобы была проведена операция по удалению опухоли мозга. Информации о дальнейшей судьбе женщины, которая приходится тетей руководителю страны, нет.