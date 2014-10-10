Семьи погибших пассажиров «Боинга» подадут в суд на Нидерланды

Как сообщил адвокат Боб ван дер Гоэн (Bob van der Goen), представляющий интересы семей погибших, они намерены добиваться компенсаций. По его словам, родственники погибших уже проинформировали нидерландское правительство в письменной форме, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В четверг, 9 октября, глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс заявил, что один из погибших при падении «Боинга» был найден с кислородной маской. Ее наличие, заметил министр, означает, что у находившегося на борту человека было время надеть ее. До этого момента эксперты придерживались версии, что все пассажиры и члены экипажа погибли мгновенно.

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Ранее о намерении подать в суд на Украину заявили родственники граждан Германии, погибших в результате падения лайнера. Они обвиняют украинское правительство и президента в непреднамеренном убийстве 298 человек. За каждого погибшего немца семьи рассчитывают отсудить один миллион евро.

Пассажирский лайнер компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Подавляющее большинство пассажиров — 193 человека — были подданными Нидерландов. Расследованием причин авиакатастрофы занимаются Нидерланды, а расшифровка черных ящиков проводится на территории Великобритании.