В Нидерландах опознана 251 жертва авиакатастрофы Boeing-777

В Нидерландах опознана 251 жертва катастрофы малазийского «Боинга», сбитого в Донецкой области 17 июля.

Об этом сообщило Министерство безопасности и юстиции страны, передает ИТАР-ТАСС.

"В течение последней недели были идентифицированы еще 26 тел, 19 голландцев и 7 граждан других государств", - уточнили в министерстве.

"Родственники жертв авиакатастрофы уже проинформированы, по желанию близких информация доведена также до сведения глав муниципалитетов, где проживали погибшие. По просьбе посольств соответствующих стран, национальность иностранцев не раскрывается.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области, в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 Нидерландам.