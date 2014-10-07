В Молдове оштрафовали телеканалы, которые транслировали кремлевскую ложь об Украине

В Молдове оштрафовали все телевизионные каналы, которые транслировали российские новости и "нарушили принцип плюрализма мнений".

Соответствующее решение принял Координационный совет по телерадиовещанию Молдовы во вторник, передает Украинская правда.

В частности под штрафы попали каналы "Прайм ТВ", который транслирует "Первый канал", ТВ7 - ретранслирует НТВ, "РТР Молдова" и "Рен Молдова".

Совет рассмотрел информационные программы "Время", "Сегодня", "Вести" и "Новости 24" согласно "принципам социального и политического баланса, справедливости и объективности".

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Эксперты пришли к выводу, что новостные блоки российских каналов "с использованием ярлыков дискредитируют, очерняют и представляют в негативном свете одну из сторон конфликта (правительство Украины), большинство историй имеют сильную антиукраинскую окраску и отражают взгляды исключительно сепаратистов".

Российские новости, по мнению молдавских аналитиков, "дезинформируют и манипулируют словами и изображением, рассказывая общественности о событиях в юго-восточной Украине, используют монтаж и комментарии, пользуясь клеветой и оскорблениями вооруженных сил Украины, распространяя ненависть к европейским и евроатлантическим ценностям, способствуют распространению неподтвержденных слухов".

Каналы, которые ретранслировали российские новости обязали "приостановить рекламу в течение 72 часов".