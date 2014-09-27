Российские СМИ "провели" массовые митинги в шести городах Украины

Российское агентство ИТАР-ТАСС сообщила о массовые митинги и "марши мира" против боевых действий на Донбассе, которых в действительности не было, передает Украинская правда.

Так, по данным ИТАР-ТАСС, "в крупнейших городах юго-востока .. .жители Харькова, Днепропетровска, Одессы, Запорожья, Херсона и Николаева вышли на центральные улицы и площади своих городов с требованием официального Киева прекратить поддерживать войну против населения Донецкой и Луганской областей".

"По данным организаторов акций, выразить свой протест против политики украинской власти вышли более 5 тысяч человек", - отмечает издание.

Читайте такжеЗавтра в Харькове состоится «Марш за Украину»"В Днепропетровске на митинг на площади Чкалова пришли около 1300 человек с лозунгами "За мир!", "Нет НАТО!" и "Порошенко, нет войне! ". Активистами было развернуто белый баннер со словами "За мир!", на котором можно написать обращение к руководству страны. Его планируется направить в администрацию украинского президента Петра Порошенко", - пишет ИТАР-ТАСС.

"Около тысячи человек вышли к городской администрации в Николаеве и развернули плакаты с надписями "Гелетей! Нет четвертой волне! "(протестуя против мобилизации), "Вашингтон! Хватит рвать страну!", "Лучше плохой мир, чем война!", - отмечает российское СМИ.

"В рамках акции мира в Одессе прошла минута памяти жертв трагедии 2 мая. Люди пришли на митинг с белыми флагами, на которых изображен герб города, и плакатами с лозунгами "2 мая - народная трагедия", "Нет войне", "Слепая война убивает наших братьев". Здесь также выступили общественные активисты с призывами поддержать автономию Одесской области. На площадь Куликово поле вышли 1500 одесситов, чтобы выразить свой протест против войны", - добавляет издание.

По данным ИТАР-ТАСС, в Херсоне сотрудники правоохранительных органов не пропускали людей на место проведения митинга, в котором успели принять участие 600 человек.

Фестивальная площадь в Запорожье также была заполнена людьми, которые скандировали: "Мы проклинаем бизнес на войне!" "НАТО - ВОЙНА!". Акция собрала 1300 активистов.

В Харькове антивоенный митинг-шествие "Марш мира: мы против войны!" был разогнан. В нем приняли участие 700 человек.

Вместе с тем местные издания Запорожья, Днепропетровска и Херсона о такие акции вообще не представили никакой информации.

Также известно, что в Одессе, Харькове и Николаеве "марши мира" собрали определенное количество участников, которые были проплачены, а в Харькове проведению несанкционированной акции коммунистов, которую накануне запретил суд, помешали правоохранительные органы.

По данным облуправления МВД, мероприятие было запрещено в целях недопущения массовых беспорядков и из-за определенной опасности для граждан. "Несмотря на запрет суда проводить представителям одной из политических партий массовую акцию, ее сторонники в количестве около 100 человек собрались сегодня в центре города", - отметили в МВД.

На "Марше мира" задержали 23 активистов, в т.ч. экс - нардепа от КПУ Аллу Александровскую.