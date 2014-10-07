Израиль обстрелял территорию Ливана

Обстрел последовал после того, как на израильско-ливаской границе у Кфар-Шуба (Kfar Shouba) произошел взрыв, в результате которого пострадали трое израильских солдат. В то же время телеканал «Эль-Миаддин» и газета The Daily Star утверждают, что пострадавших было двое. Один солдат получил ранения средней степени тяжести, а другой — легкие травмы, сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеИзраиль разрешил посещение Иерусалима жителям Газы по случаю праздника Ид аль-Адха

Это уже не первый инцидент, происходящий на границе между Ливаном и Израилем в последние дни. Так, 5 октября ливанская армия обстреляла израильский патруль, который пытался пересечь границу в районе Кфар-Шуба. В результате перестрелки был ранен один военнослужащий армии Ливана. Для наведения порядка на границе были вынуждены вмешаться миротворцы ООН.