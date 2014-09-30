В России офицеру дали срок за ремонт в Украине ноутбука с секретными документами

Ноутбук, в котором военный хранил секретные документы Минобороны и правительства России, оказался в руках граждан Украины, сообщает Lenta.ru.

Осужденный с 2009 года занимал должность начальника пятого отдела Управления начальника войск радиоэлектронной борьбы, отвечая за организацию радиоэлектронной защиты. По роду своей деятельности Зайченко имел допуск к сведениям с грифом «Совершенно секретно» и «Особой важности».

Следствием установлено, что часть секретных сведений военный хранил в своем ноутбуке, который после поломки отдал для ремонта своей сестре, имеющей украинское гражданство. Та, в свою очередь, вывезла портативный компьютер на территорию Украины, где отдала устройство двум компьютерным мастерам для ремонта и извлечения хранившейся на нем информации.

Читайте такжеНа Донетчине задержали заместителя прокурора, который "сливал" секретную информацию боевикамКак следует из приговора, после ремонта в распоряжении украинских граждан оказался секретный приказ министра обороны и постановление правительства, регулирующие систему радиолокационной борьбы. «Тяжких последствий при этом не наступило», - говорится в приговоре.

Сам Зайченко в ходе процесса неоднократно менял показания. На первоначальном этапе он отрицал передачу ноутбука для ремонта в Украину, однако позже полностью согласился с обвинением и был отпущен из СИЗО. В суде фигурант занял промежуточную позицию, подтвердив передачу ноутбука для ремонта, но отрицая содержание в памяти устройства секретной информации.

Согласно приговору, полковник Зайченко не имел умысла на продажу сведений, составляющих государственную тайну, по этой причине ему не вменялась государственная измена. Суд признал его виновным в умышленном разглашении охраняемых государством сведений (часть 1 статьи 283 Уголовного кодекса РФ).

Учитывая положительные характеристики Зайченко, его заслуги на военной службе, а также отсутствие тяжких последствий, суд постановил назначенные военному два года лишения свободы считать условными. По истечении этого срока суд запретил фигуранту занимать должности на государственной или военной службе в течение двух лет.