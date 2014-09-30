РФ требует от ООН проверить причастность Украины к крушению Boeing

10:13, 30 сентября 2014
Мир
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин направил председателю Совета Безопасности Саманте Пауэр письмо с требованием проверить сведения о пусках ракет украинскими силовиками в районе крушения Boeing-777.

REUTERS

В письме он привел рекомендации, которые, по мнению российских экспертов, следует рассмотреть в ходе дальнейшего расследования крушения пассажирского самолета на востоке Украины, передает ИТАР-ТАСС.

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Одной из главных задач Виталий Чуркин назвал анализ повреждений частей самолета, поиск поражающих элементов на месте катастрофы, экспертную оценку патологоанатомов, изучение данных украинских радиолокаторов и записей переговоров экипажа и диспетчеров.

Российская сторона считает, что важно также получить информацию о полетах военных самолетов в зоне конфликта и сведения о пусках ракет украинскими силовиками.

Как сообщал УНИАН, Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля над Донецкой областью. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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