Сенатор Маккейн считает позором отказ США предоставить Украине оружие

Об этом говорится в обращении, которое размещено на личном сайте Маккейна и которое цитирует ТСН.

"Это позор, что администрация продолжает отказывать Украине в предоставлении военной помощи, в которой она крайне нуждается после того, как ее расчленил президент Путин и оккупировали российские войска", - говорит сенатор. Маккейн отметил, что Обама пытался оправдать свою позицию тем, что ситуация в Украине якобы не представляет прямой угрозы США.

"Однако, как президент Порошенко отметил на этой неделе в Вашингтоне, кризис в Украине - это не только дело Украины. Российская агрессия угрожает порядку во всем мире и основам целостной, свободной и мирной Европы", - отметил сенатор.

Маккейн подчеркнул, что своим отказом Белый дом поставил под угрозу лидерство США в мире, а также дал опасный сигнал другим диктаторам и агрессорам, которые считают, что "смогут поставить свободный мир на колени". По убеждению Маккейна, Соединенные Штаты имеют обязательства перед ценностями, которые уважают - помогать людям, защищающим свою свободу и свою страну от агрессии тиранов.

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"Позор нам, если мы не можем воплотить в жизнь эти принципы и обеспечить Украине помощь, в которой она нуждается", - подытожил Джон Маккейн.