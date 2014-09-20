На побережье Средиземного моря в Израиле создали «цепь мира»

Об этом сообщает VIDIA со ссылкой на пресс-службу Посольста Украины в Израиле.

«Израильтяне - выходцы с Украины и из других стран бывшего Советского Союза, местные жители и все неравнодушные с плакатами, украинской и израильской символикой объединились в живую цепь. Таким образом участники пытались привлечь внимание международного сообщества к событиям на востоке Украине, призвали мировых лидеров остановить агрессивную политику РФ в отношении Украины и сохранить мир не только на Европейском континенте, но и во всем мире», - говорится в сообщении.

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В знак памяти о многочисленных жертвах в зоне АТО среди украинских военных и мирного населения, участники акции зажгли свечи.

«Марш за мир во всем мире» («Worldwide peace march») состоялся также на севере Израиля, в Хайфе, возле Бахайских садов.

Инициаторами и организаторами акции выступили активисты из группы «Israel supports Ukraine» и общественной организации «Israeli friends of Ukraine».

Сотрудники Посольства Украины во главе с Послом Геннадием Надоленко присоединились к маршу мира в Тель-Авиве.