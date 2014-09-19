В Северной Ирландии тоже хотят референдум об отделении от Великобритании

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на The Journal.

"Мы не должны забывать о том, что наши люди разделены, а сейчас у нас есть возможность мирным демократическим путем воссоединиться и почувствовать себя счастливыми", - заявил он.

Узнав о том, что 55,3% жителей Шотландии проголосовали против выхода из состава Соединенного Королевства, Адамс заявил в интервью Morning Ireland, что результаты голосования в Шотландии его разочаровали. В своем аккаунте в Twitter он написал: "О, нет". Лидер "Шинн Фейн" также разместил изображение британского флага, который означает, что Великобритания остается единой.

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"Мы не можем переписать историю, но у нас есть возможность извлечь урок из шотландского референдума", - заявил он, отметив при этом, что у жителей Ирландии есть право на проведение референдума.

Партию "Шинн Фейн" во времена существования Ирландской республиканской армии считали политическим крылом этой организации. А лидера партии Джерри Адамса подозревали в причастности к убийству 37-летней Джин Макконвайл во время беспорядков в Северной Ирландии в 1972 году.

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В декабре 1921 года был подписан мирный договор между Великобританией и Ирландией, в результате которого Ирландия получила статус доминиона, а в 1949 году полную независимость. Северная Ирландия тем временем осталась частью Великобритании.