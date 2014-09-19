Великобритания пообещала расширить полномочия Шотландии

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обещает Шотландии, которая по итогам референдума осталась в составе Великобритании, расширение полномочий.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Для тех, кто в Шотландии скептически относится к конституционным обещаниям, позвольте мне сказать следующее: задача поставлена перед действующим правительством, а примет ее следующий парламент", - заявил британский премьер.

Дэвид Кэмерон отметил, что рассматривается предоставление больших полномочий Уэльсу, Англии и Северной Ирландии.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на BBC, на данный момент за независимость проголосовали 44,5% жителей региона, против - 55,4%. Две области из 32 еще не объявили о своих результатах голосования. Но это не изменит общего исхода референдума.

Напомним, референдум о независимости Шотландии прошел 18 сентября. Избиратели должны были дать ответ на единственный вопрос: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?" Социологические опросы показывали, что за последние недели число готовых ответить "да" и "нет" почти сравнялось.