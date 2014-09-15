Премьер-министр Швеции подал в отставку

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС в понедельник, 15 сентября.

По предварительным результатам голосования в парламент, его партия и правоцентристский блок Альянс за Швецию не набрали большинства.

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"Предвыборная борьба закончена. Народ Швеции сделал свой выбор. Завтра я подам прошение об отставке своего правительства", - заявил он перед собравшимися товарищами по Умеренной коалиционной партии.

Рейнфельдт также заявил, что уйдет с поста лидера своей партии.