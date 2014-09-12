Сикорский оставит пост министра иностранных дел Польши - СМИ

Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, вчера 51-летний Сикорский согласился стать новым председателем Сейма Польши. Нынешний спикер Эва Копач, как планируется, станет новым премьер-министром.

Газета написала, что Сикорский выражал желание стать вице-премьером нового правительства, но Копач решила продемонстрировать, что она является самостоятельным политиком, а не "заменителем" Туска.

Читайте такжеСикорский: если бы ЕС был более решителен, конфликта на Донбассе не было быGW назвала отсутствие нынешнего главы МИД в новом составе правительства "самой большой сенсацией" коалиционных договоренностей.

Президент Польши планирует официально поручить Копач сформировать новый состав правительства 15 сентября, а его состав должен быть объявлен 22 сентября.

Как сообщал УНИАН, Туск, который возглавлял правительство Польши два срока подряд, в конце августа был избран новым главой Совета ЕС и начнет выполнять свои обязанности с декабря этого года.

Бывший журналист Сикорский начал свою политическую карьеру в начале 1990-х годов и ранее, среди прочего, занимал пост министра обороны Польши.