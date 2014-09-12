В Брюсселе хотят обсудить влияние российской пропаганды на граждан ЕС

В Брюсселе состоится конференция по вопросу влияния российской пропаганды на граждан стран Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила президент партии «зеленых» в Европейском парламенте Ребекка Хармс на брифинге в Киеве.

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«Я готовлю большую конференцию в Брюсселе об информационной войне в СМИ. У нас есть много хороших экспертов, чтобы выяснить, что произошло с разумом людей в Европе в результате пропаганды советского типа, но намного более мощной, которая сработала через социальные медиа», - заявила она.

Кроме этого Хармс сообщила: «Я привезу делегацию европейских «зеленых» в Киев, я собираюсь это сделать перед (парламентскими) выборами заранее, это помогло бы привлечь внимание к избирательному процессу в Украине».