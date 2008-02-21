Опиум принес афганским крестьянам 1 миллиард долларов дохода
01:14, 21 февраля 2008Мир
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Объемы производства увеличились в 50 раз
Доход афганских крестьян от производства опиума в 2007 году составил около 1 миллиарда долларов.
Таковы оценки Международного валютного фонда. По его данным, объемы производства опиума в Афганистане увеличились с 2001 года почти в 50 раз, передает Радио Свобода.
Афганистан - крупнейший в мире производитель опиатов, в 2007 году в этой стране производилось 93 процента всех наркотиков опийной группы.
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