Косовские албанцы уже празднуют независимость края
До ее объявления остается несколько часов
Косовские албанцы досрочно начали праздновать независимость края.
Как передает телеканал НТВ, на улицах Приштины этой ночью десятки тысяч праздновали независимость — несмотря на то, что до ее объявления на специальной сессии краевого парламента остается несколько часов. США и ряд стран Евросоюза готовы признать суверенитет.
Сербия, жители которой считают Косово своей святыней, а вместе с ней и Россия, не оставляют попыток убедить международное сообщество в том, что одностороннее провозглашение независимости может вызвать новый кризис на Балканах.
Ожидается, что о независимость края от Сербии будет объявлено сегодня вечером на торжественном заседании правительства.
Косовский премьер Хашим ТАЧИ обратился к населению с просьбой вести себя достойно. Он пообещал, что Декларация о независимости, подготовленная в сотрудничестве с международными партнерами, будет написана в окончательном варианте уже этим утром.
США и Великобритания уже готовы признать Косово отдельным государством. МИД Соединенного Королевства накануне выступил с соответствующим заявлением. Между тем, Сербия не намерена признавать независимость края, которая считается колыбелью сербской культуры и государственности. Здесь до середины ХVIII века располагался престол сербского патриарха.
В Белграде тысячи человек собрались на демонстрацию протеста у посольства Словении, которая председательствует в Евросоюзе. Манифестанты размахивали сербскими флагами, скандируя: «Косово — сердце Сербии, не отнимайте его у нас!»
Cегодня премьер-министр Cербии Воислав КОШТУНИЦА выступит с обращением к сербскому народу. Его речь будет транслировать национальное телевидение.
Между тем, Россия, выступающая категорически против одностороннего отделения Косова, намерена сегодня созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. В ходе консультаций по этому вопросу в четверг лишь 5 государств из 15 членов Совбеза высказались за предоставление Косову суверенитета.