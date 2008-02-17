Косовские албанцы уже празднуют независимость края

Косовские албанцы досрочно начали праздновать независимость края.

Как передает телеканал НТВ, на улицах Приштины этой ночью десятки тысяч праздновали независимость — несмотря на то, что до ее объявления на специальной сессии краевого парламента остается несколько часов. США и ряд стран Евросоюза готовы признать суверенитет.

Сербия, жители которой считают Косово своей святыней, а вместе с ней и Россия, не оставляют попыток убедить международное сообщество в том, что одностороннее провозглашение независимости может вызвать новый кризис на Балканах.

Ожидается, что о независимость края от Сербии будет объявлено сегодня вечером на торжественном заседании правительства.

Косовский премьер Хашим ТАЧИ обратился к населению с просьбой вести себя достойно. Он пообещал, что Декларация о независимости, подготовленная в сотрудничестве с международными партнерами, будет написана в окончательном варианте уже этим утром.

США и Великобритания уже готовы признать Косово отдельным государством. МИД Соединенного Королевства накануне выступил с соответствующим заявлением. Между тем, Сербия не намерена признавать независимость края, которая считается колыбелью сербской культуры и государственности. Здесь до середины ХVIII века располагался престол сербского патриарха.

В Белграде тысячи человек собрались на демонстрацию протеста у посольства Словении, которая председательствует в Евросоюзе. Манифестанты размахивали сербскими флагами, скандируя: «Косово — сердце Сербии, не отнимайте его у нас!»

Cегодня премьер-министр Cербии Воислав КОШТУНИЦА выступит с обращением к сербскому народу. Его речь будет транслировать национальное телевидение.

Между тем, Россия, выступающая категорически против одностороннего отделения Косова, намерена сегодня созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. В ходе консультаций по этому вопросу в четверг лишь 5 государств из 15 членов Совбеза высказались за предоставление Косову суверенитета.