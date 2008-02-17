Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 37 человек, около ста ранены, сообщает радио «Свобода».

Взрыв произошел на предвыборном митинге в городе Параншинар у афганской границы перед зданием местного отделения оппозиционной Народной партии Пакистана, которую возглавляла убитая в декабре прошлого года Беназир Бхутто.

Парламентские выборы в Пакистане назначены на 18 февраля.