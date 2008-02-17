Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 37 человек
03:55, 17 февраля 2008Мир
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Парламентские выборы назначены на 18 февраля
Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 37 человек, около ста ранены, сообщает радио «Свобода».
Взрыв произошел на предвыборном митинге в городе Параншинар у афганской границы перед зданием местного отделения оппозиционной Народной партии Пакистана, которую возглавляла убитая в декабре прошлого года Беназир Бхутто.
Парламентские выборы в Пакистане назначены на 18 февраля.
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