Члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону
15:00, 06 сентября 2014Мир
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Члены Альянса согласовали на саммите НАТО в Уэльсе условия увеличения инвестиций в оборонную отрасль.
Страны-члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону / фото NATO.int
В течение 10 лет страны блока должны будут вкладывать в оборонные нужды не менее 2% ВВП. В настоящее время таких показателей достигают лишь США, Великобритания, Эстония и Греция, сообщает Deutsche Welle.
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В последние годы расходы на оборону стран НАТО упали в среднем на 20%. Россия, напротив, в 2 раза увеличила вложения в военную сферу. В связи с этим члены Альянса готовы вкладывать пятую часть военных расходов в проекты по разработке вооружений и научные исследования в области военных технологий.
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