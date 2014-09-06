Члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону

В течение 10 лет страны блока должны будут вкладывать в оборонные нужды не менее 2% ВВП. В настоящее время таких показателей достигают лишь США, Великобритания, Эстония и Греция, сообщает Deutsche Welle.

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В последние годы расходы на оборону стран НАТО упали в среднем на 20%. Россия, напротив, в 2 раза увеличила вложения в военную сферу. В связи с этим члены Альянса готовы вкладывать пятую часть военных расходов в проекты по разработке вооружений и научные исследования в области военных технологий.