Ющенко и Путин поручили готовить Декларацию о стратегическом партнерстве

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и России Владимир ПУТИН поручили Министерствам иностранных дел двух государств подготовить Декларацию о стратегическом партнерстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЮЩЕНКО сегодня на совместной с В.ПУТИНЫМ пресс-конференции в Москве.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что уже в ближайшее время этот документ должен быть подготовлен и положен на стол двух Президентов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина считает стратегическими взаимоотношения с Россией и готова развивать их и дальше.

«Я очень рад, что сегодня перед нами ясный план развития наших отношений на 2008 год», - сказал Президент Украины.

В свою очередь В.ПУТИН подчеркнул, что Украина и Россия являются крупнейшими партнерами. «Я считаю, что мы должны делать все, чтобы это партнерство носило стратегический характер и способствовало росту благосостояния наших граждан», - сказал В.ПУТИН.

В ходе пресс-конференции Президенты высоко оценили результаты сегодняшнего заседания межгосударственной комиссии, отметив ее высокое значение для дальнейшего развития украинско-российских отношений.