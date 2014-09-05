В Японском море спасен украинский моряк с судна "Полайн"

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, по информации Генерального консульства Украины в Новосибирске, 4 сентября в результате шторма в Японском море перевернулось судно «Полайн», шедшее из порта Пластун в Китай. В состав экипажа входил гражданин Украины.

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Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Новосибирске и Департамента консульской службы МИД Украины.