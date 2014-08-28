В Петербург прибыл пятнадцатый самолет с ранеными

Об этом сообщил Дождю источник в медицинских кругах Санкт-Петербурга. Раненые были доставлены бортом транспортного самолета Ан-72 из Ростова-на-Дону.

По словам источника, это уже пятнадцатый борт, прибывший в Военно-медицинскую академию за последнюю неделю. Однако до этого самолеты привозили раненных боевиков, в основном с украинскими паспортами. Всего в госпитале находился около 180 раненых, доставленных из Ростова-на-Дону.

Источник Дождя уточнил, что 12 российских контрактников, доставленных в Военно-медицинскую академию сегодня, служат в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Рязани. У большинства из них осколочные ранения нижней части тела – то есть ранения от «растяжек» и противопехотных мин.

По словам источника, раненные стали поступать в Петербург в связи с тем, что больницы Ростова-на-Дону и Волгограда переполнены.

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Городская военно-медицинская академия им. Кирова расположена в Санкт-Петербурге на улице академика Лебедева. Ранее глава организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Поляковазаявляла Дождю, что намерена проверить информацию о сотне раненых, доставленных в Петербург.