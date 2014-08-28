В РФ задержали двух человек, которые якобы помогали красить московскую звезду в сине-желтый

Российские спецслужбы задержали еще двух экстремалов, которые якобы помогали красить московскую звезду на высотке в Москве в цвета украинского флага.

Читайте такжеЗа украинский флаг на московской высотке активисты могут получить 7 лет

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники в спецслужбах. Одного руфера задержали в Москве, другого - в Петербурге. Молодые люди, по версии российских спецслужб, помогали украинцу Mustang Wanted красить и снимали это на видео.

Ранее Mustang заявил, что готов сдаться российским властям в обмен на свободу для украинской летчицы Надежды Савченко.