В РФ задержали двух человек, которые якобы помогали красить московскую звезду в сине-желтый

09:21, 28 августа 2014
Мир
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Российские спецслужбы продолжают задерживать подозреваемых в раскраске шпиля.

Розмальована зірка на багатоповерхівці у Москві / zyalt.livejournal.com

Российские спецслужбы задержали еще двух экстремалов, которые якобы помогали красить московскую звезду на высотке в Москве в цвета украинского флага.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники в спецслужбах. Одного руфера задержали в Москве, другого - в Петербурге. Молодые люди, по версии российских спецслужб, помогали украинцу Mustang Wanted красить и снимали это на видео.

Ранее Mustang заявил, что готов сдаться российским властям в обмен на свободу для украинской летчицы Надежды Савченко.

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