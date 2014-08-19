В Лондоне остановили часы Биг-Бена

"Работа требует особого мастерства и осторожности, - заявил главный часовщик Вестминстерского дворца Пол Робертсон. - Дело в том, что каждый циферблат, а их четыре, составлен из 360 тончайших стекол по технике витражей. Их толщина не превышает 2 мм, так как первоначально часы подсвечивались с помощью газа".

При этом, по словам Робертсона, который следит за почти 2 тыс. часами Вестминстерского дворца, очень важно при мытье циферблатов учитывать порывы ветра, чтобы не повредить конструкцию, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сейчас на башне работают четыре специалиста, которые спустились на веревках со специального балкона, идущего по верхней кромке часов. Диаметр циферблата достигает 7 м.

Построенная в 1859 году башня Вестминстерского дворца, где сейчас располагается британский парламент, в течение времени меняла свое название. Два года назад она получила имя правящего монарха - королевы Елизаветы II. До этого башня официально именовалась Часовой, а неофициально - Биг-Бен - по названию главного часового колокола.

На время процедуры ход главных часов Соединенного Королевства приостановлен.