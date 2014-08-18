США вводят войска в город Фергюсон для наведения порядка

Жители Фергюсона протестуют против убийства афроамериканского юноши Майкла Брауна полицейскими. Подросток был застрелен больше недели назад.

Читайте такжеВ американском городе несколько дней продолжаются беспорядки из-за убийства подростка полицейскимЛюди протестуют, несмотря на введенный комендантский час. В ночь на понедельник полицейские вновь были вынуждены применить слезоточивый газ и оглушающие гранаты, чтобы рассеять толпу. По Фергюсону - пригороду Сент-Люиса - ездят машины полицейского патруля, сообщает Русская служба Би-би-си.

В местной полиции сообщили, что демонстранты стреляли по сотрудникам правоохранительных органов, а также кидали в них бензиновые бомбы. В городе разбивают витрины магазинов.

По словам корреспондента Би-би-си, в городе была слышна стрельба. Прошедшая ночь, по его оценке, обернулась самыми серьезными столкновениями с момента убийства подростка.