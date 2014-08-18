ВВС США нанесли новые авиаудары по позициям боевиков в Ираке

Об этом сообщает в воскресенье вечером сайт Центрального командования Вооруженных сил США.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что президент США Барак Обама санкционировал авиаудары по боевикам в этой области, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеСША нанесли новые авиаудары по экстремистам в Ираке

В ходе предпринятой акции американскими ВВС «были уничтожены три принадлежавших боевикам боевых машины, установленное на одной из машин зенитное орудие, а также один КПП». Сообщается, что в данной операции были задействованы истребитель и штурмовик, которые вскоре после налета «благополучно покинули район бомбардировки».

Ранее американские ВВС нанесли еще девять авиаударов по позициям боевиков в районе города Эрбиль – столицы автономного региона Иракский Курдистан. Так, в результате авиаудара были уничтожены четыре БМП, семь боевых машин, два военных вездехода Хамви (Humvee) и один бронеавтомобиль.