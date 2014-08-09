США начали второй авиаобстрел боевиков в Ираке

США начали второй точечный авиаобстрел позиций боевиков «Исламского государства» на севере Ирака.

По сообщению Пентагона, обстрел включает беспилотные удары из четырех самолетов по конвойным и минометным позициям исламистов вблизи города Ирбиль. Речь идет о тех самых позициях, что и во время первого обстрела, сообщает "Радио Свобода".

В Пентагоне заявляют об уничтожении самоходной артиллерийской части, которая использовалась для обстрела курдских сил безопасности в Ирбили, где базируется американский персонал.

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Президент США Барак Обама дал добро на применение военных самолетов в Ираке для защиты американских солдат и дипломатов в Ирбили и предотвращения «потенциального акта геноцида» против религиозного меньшинства.

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Сейчас самолеты США сбрасывают гуманитарную помощь для представителей религиозного течения езидов, тысячи из которых были вынуждены бежать в горы после того, как исламисты захватили город Синджан.

На протяжении последнего времени десятки тысяч христиан и езидов вынуждены были покинуть свои дома из-за захвата боевиками «Исламского государства» территорий на севере Ирака.